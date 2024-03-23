Isparta'da Jandarma Ekipleri Harekete Geçti

"Isparta'nın Gönen ilçesi Gölbaşı köyü imamı M.A.Ş.(1984 D.lu-Erkek) isimli şahıs komutanlığımızı arayarak cami avlusuna düşmesi sonucu yaralanan bir leyleğin olduğunu bildirmesi üzerine Isparta İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yaralı leylek teslim alınarak, tedavisi yapılmak üzere İsparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak Çevre, Doğa ve Hayvanları korumaya yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."