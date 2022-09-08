Adem Çevikel / Evleri ailesi kardeşleri çıkan bir yangında yandığından dolayı Ali Antalya yanıyor dendiği zaman çok sinirlenir üstünü başını yırtardı.Askeriye onu herkes tanıdığı için ne zaman Isparta askeriyeye uğrasa asker kıyafetlerini giydirirler tahtadan bir tüfek yapıp teslim ederler ve Ali dünyanın en mutlu insanı olurdu Rahmetli paylaşmayıda çok severdi Cebindeki sigarayı çıkarır sigara içenlere ikaram ederdi.Alıntıdır.