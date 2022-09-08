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Isparta Adem Çevikel kimler hatırladı: ''Antalya Yanıyor...!''

Isparta Adem Çevikel kimler hatırladı: ''Antalya Yanıyor...!''
ISPARTA
G.Tarihi: 08.09.2022 18:33
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KİMLER TANIDI, KİMLER HATIRLADI....
ANTALYA YANIYOR...
ANTALYA VE ISPARTAMIZIN GÜLÜYDÜ ( RAHMETLİ ANTALYALI ALİ)
Adem Çevikel / Evleri ailesi kardeşleri çıkan bir yangında yandığından dolayı Ali Antalya yanıyor dendiği zaman çok sinirlenir üstünü başını yırtardı.Askeriye onu herkes tanıdığı için ne zaman Isparta askeriyeye uğrasa asker kıyafetlerini giydirirler tahtadan bir tüfek yapıp teslim ederler ve Ali dünyanın en mutlu insanı olurdu Rahmetli paylaşmayıda çok severdi  Cebindeki sigarayı çıkarır sigara içenlere ikaram ederdi.

Alıntıdır.

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