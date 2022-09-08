Türkiye'nin en büyük soğuk hava depolarının üreticisi, NETİSA ve SAKURA şirketlerinin sahibi Yalvaçlı hemşehrimiz Makine Y. Mühendisi M.Tamer Cantekin ve İzmir Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Bülent Emre, Demokrat Gazetesi Sahibi Emre Altuğ ve Yazı İşleri Müdürü Sami Toksöz ile birlikte Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar’ı makamında ziyaret etti.

Isparta ekonomisi ve ticaretin ele alındığı ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyareti, iyi dilek ve temennilerle son buldu



Isparta Ticaret Borsası (ITB)