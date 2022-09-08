Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati Isparta'ya geldi‘’ Kadim tarihi, verimli toprakları, gül ve lavanta kokulu sokaklarıyla güzel şehrimiz Isparta’dayız.Ziyaretimiz kapsamında ilk olarak Isparta Valisi Sayın Aydın Baruş ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk.’’Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nurettin Nebati bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere Isparta’ya geldi. Bakan Nebati, ilk olarak Isparta Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Burada bir süre Vali Aydın Baruş ile görüşen Bakan Nebati, kentteki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.Ardından Tarihi Üzüm Çarşısı'na geçen Nebati, burada esnaf ile bir araya geldi, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.Daha sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret eden Bakan Nebati, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.Bakan Nebati ziyaretlerinin ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında, girişimciler, sanayiciler, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluşarak, görüş alışverişinde bulundu.