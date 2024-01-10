ISPARTA 32 SPOR YÖNETİM KURULU'NDAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulübümüz, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Teknik Sorumlumuz Hakan Hayati Karaca hocamızın raporu doğrultusunda 1 sağ bek, 1 stoper, 2 kanat ve 1 orta saha oyuncusu transferine imza atmıştır. Yeni transferlerimiz, takımımıza katılmış olup, evraklar ve resmi prosedür tamamlandıktan sonra basın ve taraftarlarımıza detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Bu transferlerle birlikte takımımızın güçlenmesini ve başarılı performansını sürdürmesini hedeflemekteyiz. Yeni transferlerimize Isparta'mıza ve camiamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Aynı zamanda, takımımızın birkaç oyuncusu ile yollar ayrılmıştır. Enes Salih Çavdar, Osman Torun, Muhammet Haşim Çoban ve Ahmet Bahçıvan'a kulübümüze verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Kulübümüz, Ispartalı eski profesyonel futbolcumuz Evren Avşar'ı idari menajerlik görevine getirmiştir. Kendisinin kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Grubumuzdaki Play-Off iddiamızı sonuna kadar sürdüreceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımızın desteğiyle, daha nice başarılara imza atacağımıza olan inancımızı yineleyerek, tüm camiamıza sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Saygılarımla, Isparta 32 Spor Yönetim Kurulu