“ENERJİYİ ETKİN KULLAN, AKLINLA VERİMLİ YAŞA!” - ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI ETKİNLİĞİ

Her yıl 8-14 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası, bu yıl “Enerjiyi etkin kullan, aklınla verimli yaşa!” sloganıyla gerçekleşti. Hafta boyunca enerji verimliliğine dikkat çekilerek, iklim değişikliği ile mücadele ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturuldu.

Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN'ın katılımlarıyla, Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile öğretmenlerinden oluşan 121 kişilik bir grup, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Ayrıca, Endüstri Meslek Lisesi 9/A sınıfı etkinlik öğrencileri de palyaço ekibiyle katılım sağlayarak çocuklara enerji verimliliği ve tasarrufun önemi hakkında eğlenceli bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitimde, elektrikli aletlerin tasarruflu kullanımı, suyun bilinçli kullanımı ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının etkin kullanılması konularında çocuklara bilgi verildi. "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sende Tasarrufa Bugünden Başla!" sloganıyla çocuklara enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmasının önemi anlatıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklara uygulamalı ve eğlenceli bir şekilde enerji verimliliği konuları öğretildi ve hediyeler dağıtıldı. Bu etkinlikle çocuklar, tatillerinde eğlenirken aynı zamanda çevre dostu alışkanlıklar kazandılar. Elektronik cihazların bilinçli kullanımı, enerji tasarruflu ampullere geçiş ve suyun bilinçli kullanımı gibi günlük alışkanlıklarla enerji tasarrufuna katkıda bulunmaları teşvik edildi.

Enerji kaynaklarının hızla tükenmekte olduğu günümüzde, genç neslin enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmesi ve bu alışkanlıkları kazanması büyük önem taşıyor. Bu etkinlikle çocuklar, gelecekte daha sürdürülebilir bir yaşam için yapabilecekleri küçük ama etkili adımları öğrenmiş oldular.