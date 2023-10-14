Isparta 32 Spor, Uşak Spor'u 2-0 Mağlup Etti

Isparta 32 Spor ve Uşak Spor, bugün Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.30'da başlayan maçta karşı karşıya geldi.

İlk yarı boyunca iki takım da karşılıklı ataklarla pozisyonlarını korurken, ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında 48. dakikada Alim Harlak'ın attığı golle Isparta 32 Spor 1-0 öne geçti. Maç ilerledikçe, 90+3. dakikada Ayberk Kaygısız'ın attığı golle Isparta 32 Spor, skoru 2-0 yaptı.

Isparta 32 Spor, Uşak Spor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.