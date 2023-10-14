Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı, Yeniden Düzenlenerek Hizmete Açıldı

Isparta şehrinin doğal güzelliklerinden biri olan Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı, uzun yıllar boyunca bakımsız kalmış ve unutulmuştu. Ancak şimdi, şehrin gurur kaynağı ve doğa harikası bu alan, tamamen yeniden düzenlenerek halkın kullanımına sunuldu.Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nın yeniden düzenlenmesi projesi, 50 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşti. Bu projenin sonucunda bölgede şelaleler, oturma alanları, piknik masaları, yürüyüş yolları, mini lunapark ve çay bahçesi gibi tesisler bulunuyor. Ayrıca gece ziyaretlerini de mümkün kılmak amacıyla aydınlatma sistemleri ve renkli ışıklar eklenmiştir.Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nın açılışında, Isparta'nın kültürel mirasını yansıtan özgün bir dokunuş da yapıldı. Alanın 500 metrekarelik bir bölümü, Isparta halısının eşsiz deseni olan Köşe Göbek deseniyle süslenmiştir.Açılış törenine Isparta Vali Yardımcısı Sayın Hamdullah Suphi Özgödek, AK Parti Milletvekilleri Sayın Mehmet Uğur Gökgöz ve Sayın Osman Zabun, Isparta İl Başkanı Sayın Serkan Keskin, Merkez İlçe Başkanı Sayın Furkan Cem Er, önceki dönem Milletvekili ve YSK Temsilcisi Sayın Recep Özel, MHP İl Başkanı Sayın Önder Topçu, Isparta İl Jandarma Komutanı Sayın Albay İlker Şimşek, Dere Mahallesi Muhtarı Sayın Şakir Taşçeken ve diğer protokol üyeleri de katıldı.Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı'nın yeniden düzenlenmesi ve bu doğal güzelliğin yeniden halkın hizmetine sunulması, Isparta'nın doğa severleri ve aileleri için keyifli zamanlar geçirebilecekleri önemli bir destinasyon haline getiriyor.