İş Dünyasında Kadın Gücü: Dilek Deregümülü Narlı TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Adayı

İsparta ekonomisinin dinamiklerinden Dilek Deregümülü Narlı, TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Narlı, bu adımıyla Isparta'daki kadın girişimcilerin sayısını artırmayı hedefliyor.Dilek Deregümülü Narlı, iş dünyasına genç yaşta adım atmış bir girişimci. Isparta'da yerel bir aile işletmesinde çalışmaya başlayan Narlı, kendi alanındaki bilgi ve deneyimi zaman içinde artırarak başarılı bir iş kadını haline gelmiştir.Narlı, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan aile şirketlerinde yeraltı ve yerüstü akaryakıt tankları, sıvı ve katı stoklama siloları, tarım römorkları, su tankları, arıtma filtre kabinleri gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor. Ayrıca sınai ve tıbbi gazların dolum tesisinde faaliyet gösteriyor. Ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına satarak ve yurt dışına ihracat yaparak işini büyütmüş ve çeşitlendirmiştir.Dilek Deregümülü Narlı, Isparta'daki kadın girişimcilerin sayısını artırmayı ve onlara destek sağlamayı hedefliyor. İcra Komitesi Başkan Adayı olarak, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha fazla yer almalarına katkı sağlamak amacıyla projeler üretmeyi planlıyor.TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Adayı Dilek Deregümülü Narlı, 19 Ekim 2023 tarihinde düzenlenecek seçimlerde diğer kadın girişimcilere başarılar diliyor ve Isparta'daki kadın girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.Seçimlerin tarafsız bir şekilde ve demokratik bir ortamda geçmesine katkı sağlayan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik ve yönetimine teşekkür eden Dilek Deregümülü Narlı, seçimlerin sorunsuz ve demokratik bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyor.