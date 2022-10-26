29 Ekim Cumhuriyet Kupası turnuvaları kapsamında düzenlenen basketbol müsabakaları 6 Mart Spor Salonunda oynanan final müsabakaları ile sona erdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
29 EKİM CUMHURİYET KUPASI SATRANÇ MÜSABAKALARI
29 Ekim Cumhuriyet Kupası kapsamında düzenlenen Satranç Müsabakaları Ted Koleji Spor Salonunda gerçekleştirildi.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
29 EKİM CUMHURİYET KUPASI BADMİNTON MÜSABAKALARI
29 Ekim Cumhuriyet Kupası kapsamında düzenlenen Badminton Müsabakaları Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirildi.
Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.