İLÇE JANDARMA DEFİNECİLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarkikaraağaç İlçesine bağlı Belceğiz köyü yakınlarında iş makinesi ile kaçak kazı yapanları yakalamak için harekete geçti.Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarkikaraağaç İlçesine bağlı Belceğiz köyü yakınlarında iş makinesi ile kaçak kazı yapanları yakalamak için harekete geçti.Ekiplerin, yol üzerinde yürüttüğü operasyonda, K.D.,R.B., V.Y., ve kepçe operatörü E.K.,yi suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.Operasyonda, kaçak kazı da kullanılan iş makinesi ve ele geçirilen küp,taş ele geçirildi.Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.