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Isparta 2021 5. kitap fuarından güncel haberler

Isparta 2021 5. kitap fuarından güncel haberler
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Kitaplar Medeniyetin Aynasıdır
Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarında yazarlar, kitapseverlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Kitap Fuarının Isparta için ayrı bir kazanım olduğunu belirten yazarlar, herkesi kitaplarla buluşmaya davet ederken, vatandaşlar da “Oldukça faydalı bir fuar, herkese gelmelerini tavsiye ederiz” dediler. 
 
Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla başlatılan ve bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ anısına gerçekleştirilen 5. Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde 10 Aralık’ta açılan ve 19 Aralık’a kadar 110 yazarın katılacağı fuara, öğrenci ve vatandaşlar da oldukça ilgi gösteriyor. Öğrenci ve vatandaşlar bir yandan kitaplara dokunma imkanı bulurken diğer yandan yazarların söyleşilerine katılıp, kitap imzalatıyorlar.
Okuyucularıyla buluşan Yazar Bekir Manav, kitapların medeniyetin aynası olduğunu belirterek, 5. Kitap Fuarının Isparta için büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Manav, “Kitaplar bizim her dönemimizde olması gereken ihtiyaç unsurlarındandır. Bu sene 5’inci kez fuarımız düzenleniyor. Pandemi nedeniyle 2021 yılı Mart ayında Kitap Fuarı yapılamadı. Ama her şeye rağmen Isparta, kitap fuarını es geçmedi. Güzel bir ambiyans var. Şükrü Başkanımız olmasaydı bu fuar olmayacaktı. Şükrü başkanımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, kaymakamlıklar ve belediye başkanlarıyla iletişime geçerek, oradaki çocuklarımızın taşınması konusunda desteğini vererek, çocuklarımızın da bu fuara gelmesini sağladı. Bu da ayrı bir kazanımdır. Belediye başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm Isparta halkını kitaplarla buluşmaya, kitap sayfalarına dokunmaya bekliyoruz” diye konuştu.
Yazar Ayşegül Kadıoğlu da Kitap Fuarının düzenlenmesine imkan sağlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Fuarın çok keyifli ve güzel geçtiğine değinen Kadıoğlu, “Isparta’mızın gerçekten bu etkinliğe ihtiyacı vardı. Pandemi sürecinden sonra tüm halkımızı görmek bizleri çok mutlu etti. Belediyemizin belirlediği ‘Kitaplar Gül Açıyor’ sloganıyla herkesi kitap fuarımıza davet ediyorum” dedi.
Fuarda stantları ziyaret ederek, aradıkları kitapları seçen öğrenciler ise, 5. Kitap Fuarını çok beğendiklerini belirttiler. Öğrenciler, “Hangi kitapları seçeceğimizi bilemiyoruz, çok çeşit var. Belediye başkanımıza fuarı düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.
Çocuklarıyla birlikte fuarın keyfini çıkaran ve kitaplara dokunma imkanı bulunan vatandaşlar, “Fuarın çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Fuara herkesin gelmesini tavsiye ederiz. Oldukça fazla kitap aldık. Kitap Fuarı gerekliydi, güzel oldu.” dediler.
 
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