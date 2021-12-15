ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İli Atabey İlçesi Harmanören köyünde; 14 Aralık 2021 tarihinde S.S.K. isimli şahısa ait evden motorlu hızar. Ö.T. ve S.l). isimli şahısları ait traktör ile otomobilden akü çalınması olayım gerçekleştirdikleri tespit edilen M.S. ve Ö.D. isimli şahıslar. Atabey İlçe J.K lığınea saklandıkları adreste çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır, (,’alınan malzemeler sahiplerine teslim edilmiş olup. Şüpheliler sevk edildiği adli makamlar taralından Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.