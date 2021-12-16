Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan 5. Isparta Kitap Fuarı yediden yetmişe tüm vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.Vali Ömer Seymenoğlu da kitap fuarını yeniden ziyaret ederek stantlarını gezdi, yerel ve ulusal yazarlarla bir araya geldi, minik ziyaretçilerle yakından ilgilendi. Karşılaştığı öğrencilere kitap fuarında kullanılmak üzere hediye çekleri armağan eden Vali Seymenoğlu öğrencilerden de bir istekte bulundu.Vali Seymenoğlu “Hediye çekleriyle aldığınız kitapları güzelce okuduktan sonra okul kütüphanelerine bağışlayın. Böylelikle bu kitaplardan onlarca arkadaşınız da faydalanmış olur. Bence kitaplar paylaşılınca daha çok anlamlı oluyor. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.Vali Seymenoğlu son olarak, bağışlanan kitapları köy okullarına ulaştırmak üzere kurulan kitap kumbarasına da satın aldığı kitapları bağışladı.