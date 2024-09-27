Tonton Süt'ten "Okula Dönüş Kampanyası"!
Tonton Süt Şarküteri, "Gel-Al Okula Dönüş Kampanyası" ile çocuklarınızın sağlıklı beslenmesine destek olmaya devam ediyor! 5 litre günlük doğal çiğ süt sadece 125 TL! Hem uygun fiyat hem de doğallığı bir arada buluşturduğumuz bu fırsatı kaçırmayın.
Kampanya Ayrıntıları:
- Kampanya Ürünü: 5 Litre Günlük Doğal Çiğ Süt
- Fiyat: 125 TL
- Süre: Kampanya sona ermeden önce gelin, bu lezzet dolu fırsattan yararlanın!
Tonton Süt, arı hastalıktan ari işletme olarak, güvenli ve kaliteli çiğ sütü sofralarınıza sunuyor. Çocuklarınızın sağlıklı beslenmesi için Tonton Süt’ü tercih edin ve hemen harekete geçin!
Detaylı bilgi ve sipariş için bizi hemen arayın: 0543 288 32 32
Adres:
6 Mart Caddesi, Halı Sarayı Karşısı, Gözde Balık Yanı, Isparta
Tonton Süt’ten sağlıklı, taze ve doğal çiğ süt almanın tam zamanı!
Tonton Süt Şarküteri'de Bulabileceğiniz Zengin Ürün Yelpazesi
- Tonton Süt
- Karın Tereyağı ( İnek )
- Karın Tereyağı ( Keçi )
- Kaymak
- İnek Ezine
- Keçi Ezine
- Bergama Tulum
- Erizncan Tulum
- Isparta Tulum
- Çörekotlu Ovma Tulum
- Deri Tulum
- Çeçil Peyniri
- Taze Kaşar (Kars )
- Taze Kaşar (Tost)
- Eski Kaşar
- Gravyer
- Topik Peynir
- Ceheddar Peyniri
- Hellim Peyniri
- Köy Peyniri
- Süzme Yoğurt (Tatlı)
- Süzme Yoğurt (Ekşi)
- Taze Yoğurt (Manda Çömlekte)
- Kefir
- Maya Çeşitleri
- Yeşil Siyah & Siyah Zeytin Çeşitleri
- Petek Bal
- Süzme Bal
- Gezen Tavuk Yumurtası
- Eroğlu 15'li
- Eroğlu 30'lu
- Fıstık Kreması
- Fındık Kreması
- Haşhaş Ezmesi
- Tahin 1 Kg.
- Tahin 0.5 Kg (500Gr.)
- Pekmez 1300 Gr.
- Pekmez 650 Gr.
- Doğal Karadut Özü
- Doğal Kozalak Özü
- Doğal Keçiboynuzu Özü
- Nar Ekşisi
- Sumak Ekşisi
- Turşu Çeşitleri
- Domates Salçası
- Biber Salçası
- Tahin Helvası
- Zeytinyağı
- Tarhana
- Böreklik Yufka
- Köy Yufkası
- Sucuk
- Pastırma
- Kavurma
- Patlıcan Kurusu
- Biber Kurusu
- Dolmalık Biber Kurusu
- Peynir Dolgulu Biber
- Acı Biber Kurusu
- Domates Kurusu
- Yağlı Domates Kurusu
- Acuka
- Cennet Elması Kurusu
- Ev Makarnası (Erişte)
- Ceviz Ezmesi