Tonton Süt'ten "Okula Dönüş Kampanyası"!

Tonton Süt Şarküteri, "Gel-Al Okula Dönüş Kampanyası" ile çocuklarınızın sağlıklı beslenmesine destek olmaya devam ediyor! 5 litre günlük doğal çiğ süt sadece 125 TL! Hem uygun fiyat hem de doğallığı bir arada buluşturduğumuz bu fırsatı kaçırmayın.

Kampanya Ayrıntıları:

Kampanya Ürünü: 5 Litre Günlük Doğal Çiğ Süt

5 Litre Günlük Doğal Çiğ Süt Fiyat: 125 TL

125 TL Süre: Kampanya sona ermeden önce gelin, bu lezzet dolu fırsattan yararlanın!

Tonton Süt, arı hastalıktan ari işletme olarak, güvenli ve kaliteli çiğ sütü sofralarınıza sunuyor. Çocuklarınızın sağlıklı beslenmesi için Tonton Süt’ü tercih edin ve hemen harekete geçin!

Detaylı bilgi ve sipariş için bizi hemen arayın: 0543 288 32 32

Adres:

6 Mart Caddesi, Halı Sarayı Karşısı, Gözde Balık Yanı, Isparta

Tonton Süt’ten sağlıklı, taze ve doğal çiğ süt almanın tam zamanı!







Tonton Süt Şarküteri'de Bulabileceğiniz Zengin Ürün Yelpazesi

Tonton Süt

Karın Tereyağı ( İnek )

Karın Tereyağı ( Keçi )

Kaymak

İnek Ezine

Keçi Ezine

Bergama Tulum

Erizncan Tulum

Isparta Tulum

Çörekotlu Ovma Tulum

Deri Tulum

Çeçil Peyniri

Taze Kaşar (Kars )

Taze Kaşar (Tost)

Eski Kaşar

Gravyer

Topik Peynir

Ceheddar Peyniri

Hellim Peyniri

Köy Peyniri

Süzme Yoğurt (Tatlı)

Süzme Yoğurt (Ekşi)

Taze Yoğurt (Manda Çömlekte)

Kefir

Maya Çeşitleri

Yeşil Siyah & Siyah Zeytin Çeşitleri

Petek Bal

Süzme Bal

Gezen Tavuk Yumurtası

Eroğlu 15'li

Eroğlu 30'lu

Fıstık Kreması

Fındık Kreması

Haşhaş Ezmesi

Tahin 1 Kg.

Tahin 0.5 Kg (500Gr.)

Pekmez 1300 Gr.

Pekmez 650 Gr.

Doğal Karadut Özü

Doğal Kozalak Özü

Doğal Keçiboynuzu Özü

Nar Ekşisi

Sumak Ekşisi

Turşu Çeşitleri

Domates Salçası

Biber Salçası

Tahin Helvası

Zeytinyağı

Tarhana

Böreklik Yufka

Köy Yufkası

Sucuk

Pastırma

Kavurma

Patlıcan Kurusu

Biber Kurusu

Dolmalık Biber Kurusu

Peynir Dolgulu Biber

Acı Biber Kurusu

Domates Kurusu

Yağlı Domates Kurusu

Acuka

Cennet Elması Kurusu

Ev Makarnası (Erişte)

Ceviz Ezmesi













