IŞIKKENT PORTATİF YÜZME HAVUZU
2. DÖNEM YÜZME LİSTELERİ AÇIKLANDI
Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları Işıkkent Portatif Havuzu 2. dönem yüzme kursu listeleri açıklandı. 2 Ağustos'ta başlaması planlanan 2. dönem kurslarımız 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Işıkkent Portatif Havuzu 2. DÖNEM listeleri açıklandı. 2 Ağustos'ta başlaması planlanan 2. dönem kurslarımız 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.
SEANS LİSTELERİNE AŞAĞIDAKİ GRUPLARA GÖRE ULAŞABİLİRSİNİZ.
1. YÜZME - IŞIKKENT PORTATİF 11:00-12:00 PAZARTESİ-ÇARŞAMBA - TIKLAYIN
2. YÜZME - IŞIKKENT PORTATİF 12:00-13:00 PAZARTESİ-ÇARŞAMBA - TIKLAYIN
3. YÜZME - IŞIKKENT PORTATİF 13:15-14:15 PAZARTESİ-ÇARŞAMBA - TIKLAYIN
4. YÜZME - IŞIKKENT PORTATİF 14:30-15:30 PAZARTESİ-ÇARŞAMBA - TIKLAYIN
5. YÜZME - IŞIKKENT PORTATİF 15:30-16:30 PAZARTESİ-ÇARŞAMBA - TIKLAYIN
6. YÜZME - IŞIKKENT PORTATİF 11:00-12:00 SALI - PERŞEMBE - TIKLAYIN
7. YÜZME - IŞIKKENT PORTATİF 12:00-13:00 SALI - PERŞEMBE - TIKLAYIN
8. YÜZME - IŞIKKENT PORTATİF 13:15-14:15 SALI - PERŞEMBE - TIKLAYIN
9. YÜZME - IŞIKKENT PORTATİF 14:30-15:30 SALI - PERŞEMBE - TIKLAYIN
10. YÜZME - IŞIKKENT PORTATİF 15:30-16:30 SALI - PERŞEMBE - TIKLAYIN
DUYURU : BAKANLIĞIMIZ KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİNİN UYGULANDIĞI TESİSLERİMİZDE KURSA KATILACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN T.C (YENİ) KİMLİK KARTLARINI YANINDA BULUNDURMALARI YADA ANDROİD VEYA APPSTORE MOBİLDEN SPORCUYUZ BİZ UYGULAMASINI İNDİREREK SPORCU KARTI MODÜLÜNDEN SPOR KART KAREKOD OLUŞTURARAK GİRİŞ YAPABİLECEKLERDİR. SEANS ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZİN 20 DAKİKA ERKEN TESİSLERİMİZDE HAZIR BULUNMALARI ÖNEMLİDİR.
İHTİYAÇ MALZEMELERİ : MAYO, TERLİK, BONE, HAVLU
GSB BİLGİ İŞLEM VE İLETİŞİM BİRİMİ