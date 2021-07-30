IŞIKKENT PORTATİF YÜZME HAVUZU

2. DÖNEM YÜZME LİSTELERİ AÇIKLANDI

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları Işıkkent Portatif Havuzu 2. dönem yüzme kursu listeleri açıklandı. 2 Ağustos'ta başlaması planlanan 2. dönem kurslarımız 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesilisteleri açıklandı. 2 Ağustos'ta başlaması planlanan 2. dönem kurslarımız 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.