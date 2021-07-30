Pandemi öncesinde insanlar, kalabalık ve şehir merkezine yakın yerlerde yaşarken şimdilerde ise şehre uzak, doğayla iç içe ve sakin yerleri tercih eder oldu. Kış aylarında kar keyfini, yazın ise doğal klima keyfini yaşamak isteyen sizler için Davraz Kayak Merkezi tercihleriniz arasında bulunmalı.Turizmin 12 aya yayılması, Deniz-Kum-Güneş faktörlerinin yanında; insanların kültür, tarih, doğa ve doğa sporları gibi alternatif turizm faaliyetleri turistik seyahatlerin artmasına neden olmuştur.Isparta’da Turizmi 12 aya yayma çalışmaları kapsamında Davraz Kayak Merkezi’nde geçtiğimiz yıllarda oluşturulan Temmuz ayının neredeyse sonuna kadar hasadı devam eden Gül Bahçeleri ile Eylül ayına kadar hasadı devam eden Lavanta Bahçelerini görebilirsiniz. Doğa ile iç içe olma, temiz hava alma ve bu süreçte dinlenme gibi alternatif sporlardan yamaç paraşütü, ATV Tur organizasyonları, Trakking parkurları, konaklama imkanı ve yeme-içme tesisleri ile sizleri beklemektedir.Ayrıca Davraz Kayak Merkezi’ndeki futbol sahaları ve spor salonu yüksek rakımda kamp yapmak isteyen bireysel ve takım sporcularına yıl boyunca hizmet vermektedir.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü