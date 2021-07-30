ANTALYA VALİLİĞİ ORMAN YANGINI YARDIM KAMPANYASI

28.07.2021 tarihinde Antalya ilinde meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Antalya Valiliğince yardım kampanyası başlatılmıştır.

Kampanya için ayni yardım kabul edilmemekte olup sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız aşağıdaki hesap numaralarına nakdi yardımda bulunabilirler.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

Kampanya banka hesap numaraları:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. – Antalya Şubesi

TL Hesabı IBAN: TR610001001236573837425010

USD Hesabı IBAN: TR340001001236573837425011

EURO Hesabı IBAN: TR770001001236573837425013

T.C. Vakıfbank A.Ş. – Antalya Şubesi

TL Hesabı IBAN: TR890001500158007313480665

USD Hesabı IBAN: TR050001500158048019754404

EURO Hesabı IBAN: TR530001500158048019754413

T.C. Halk Bankası A.Ş. – Üçkapılar/Antalya Şubesi

TL Hesabı IBAN: TR330001200923100005200080

USD Hesabı IBAN: TR560001200923100058000452

EURO Hesabı IBAN: TR290001200923100058000453

