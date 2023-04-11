Depremler sonrasında oluşan yıkımın büyüklüğü göz önüne alındığında, sergiye katılan sanatçıların oranlarını kendilerinin belirlediği bağışlar, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı AFAD Yardım Hesaplarına aktarıldı.
Sergi küratörleri Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çiloğlu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman, ''Destek Olalım: Uluslararası Çevrimiçi Karma Resim Sergisi'' projesine yerli ve yabancı 115 sanatçı akademisyenin katıldığını açıkladılar.
Sergide yer alan 115 eser, deprem bölgesinde yaraları sarmak ve acıları paylaşmak amacıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, 30 Nisan 2023 tarihine kadar aşağıdaki adreslerde çevrimiçi olarak gezilebilecek:
- https://gestuam.marmara.edu.tr/event/destek-olalim-10-30-nisan-2023-uluslararasi-cevrimici-karma-sergi
- https://yorkam.sdu.edu.tr/tr/haber/uluslararasi-cevrimici-karma-sergi-destek-olalim-42277h.html