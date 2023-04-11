https://gestuam.marmara.edu.tr/event/destek-olalim-10-30-nisan-2023-uluslararasi-cevrimici-karma-sergi

https://yorkam.sdu.edu.tr/tr/haber/uluslararasi-cevrimici-karma-sergi-destek-olalim-42277h.html

Üç üniversitenin ortaklığıyla gerçekleştirilen ''Destek Olalım'' adlı uluslararası karma sergi, deprem bölgesinde yaraları sarmak ve acıları paylaşmak için hayata geçirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen sergide, 115 yerli ve yabancı akademisyen sanatçının eserleri 30 Nisan 2023 tarihine kadar üniversitelerin resmî web sayfalarında çevrimiçi şekilde sergilenecek.Depremler sonrasında oluşan yıkımın büyüklüğü göz önüne alındığında, sergiye katılan sanatçıların oranlarını kendilerinin belirlediği bağışlar, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı AFAD Yardım Hesaplarına aktarıldı.Sergi küratörleri Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Çiloğlu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman, ''Destek Olalım: Uluslararası Çevrimiçi Karma Resim Sergisi'' projesine yerli ve yabancı 115 sanatçı akademisyenin katıldığını açıkladılar.Sergide yer alan 115 eser, deprem bölgesinde yaraları sarmak ve acıları paylaşmak amacıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, 30 Nisan 2023 tarihine kadar aşağıdaki adreslerde çevrimiçi olarak gezilebilecek:Depremin yaralarını sarabilmek için yapılan bu güzel etkinliğin, depremzedelerin yüreğine bir nebze de olsa su serpeceği umuluyor.