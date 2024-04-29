

Plastik Şişelerin Zararları: Uzman Uyarıları

Alt Başlık: Prof. Dr. Melek Eda Ertörer'in Açıklamaları Endişe Yaratıyor

Pet şişelerin yaygın kullanımı, sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturabilir. Prof. Dr. Melek Eda Ertörer'in açıklamaları, plastik ürünlerin insan sağlığını tehdit ettiğini vurguluyor.

Detaylar: Prof. Dr. Melek Eda Ertörer, Antalya'da düzenlenen 45. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi'nde yaptığı sunumda, plastiklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini detaylandırdı. Plastik maddelerin içerisinde bulunan ftalat gibi endokrin sistemini etkileyen maddelerin, üreme ve gelişim süreçlerini bozabileceğini belirtti. Bu maddelerin kısırlık, meme kanseri, diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve çocuklarda dikkat eksikliği sendromuna neden olabileceğini açıkladı.

Ayrıca, ftalat gibi maddelerin çevreye karışarak besin zinciri yoluyla nesilden nesile geçebileceğini ve insanların solunum, cilt ve sindirim yoluyla maruz kalabileceğini vurguladı. Plastik ürünlerin günlük hayatta yaygın olarak kullanıldığını belirten Ertörer, plastiklerin ısıya maruz kaldığında veya güneş ışığına maruz kaldığında zararlı maddelerin içeriğine geçebileceğini ifade etti. Ayrıca tarımda kullanılan pestisit gibi maddelerin de endokrin bozucu etkilere sahip olduğunu vurguladı.

Ertörer, sağlık sorunlarının önlenmesi için öncelikle yasa koyucuların harekete geçmesi gerektiğini ve iç mekan havalandırmasının iyi yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca plastik kaplarda ısıya maruz kalmış gıdaların tüketilmemesinin de önemine dikkat çekti.

