Tarihçi, Akademisyen Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, ISUBÜ’nün akademik yıl açılışı için Isparta’ya gelecek.



7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Isparta Belediyesi Kültür Merkezi (Gül Salonunda) öğrencilerle buluşacak olan Tarihçi, Akademisyen Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, öğrencilere konferans verecek.



Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin akademik yılı açılışı için Tarihçi, Akademisyen Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Isparta’ya geliyor. Ortaylı, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Isparta Belediyesi Kültür Merkezi (Gül Salonunda) öğrencilerle buluşacak.