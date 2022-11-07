6 Kasım 2022 Pazar ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Aracın kilometresini düşürene 10 yıl hapis

Yargıtay, Tüketicilerin mağduriyetine neden olan 2. el araçlarda kilometre düşürülme olayıyla ilgili bir karara imza attı. Kararda kilometresi düşürülen aracın, değerinin üzerinde satılmasının "nitelikli dolandırıcılık" suçu olduğuna hükmedildi.



PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin “Azad" kod adlı sözde Ayn İsa eyalet sorumlusunu Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.



Bakan Kurum, TOKİ kura çekimi için müjdeyi verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek'' ifadelerini kullandı.



Yurt genelinde yağış başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, “Hafta başından itibaren güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz” dedi.



İşte asgari ücret için konuşulan rakam

Asgari ücret ve emekli maaşı artışında hükümetin çalışmaları devam ederken, kulislerde 2023 asgari ücretinin 7 bin 500 ila 8 bin Lira aralığında olacağı belirtiliyor.



Galatasaray derbide Beşiktaş'ı Icardi ile yıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri, 18. ve 59. dakikalarda Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 28. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.