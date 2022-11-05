TAZE BALIKLAR KAYA BALIK REYONLARINDA

leziz deniz mahsülleri

günkü tazeliğiyle ve yüksek kaliteli sunumuyla tezgahlarda yerini aldı.

Üstün ürün kalitesiyle de Isparta'daki balıkseverlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor.

Kaya Balık müşterilerine diğerlerinden öne çıkmasına yardımcı olan dört önemli standart sunuyor.

Kalite

Dürüstlük

Değer

Hizmet

Başka bir yerde balık aramayı!

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Kaya Balık, Isparta'daki EN İYİ Taze Balık pazarlarından biri olarak kabul edilmektedir.''Perakende satış tezgahlarındaki inanılmaz taze balık çeşitlerine göz atmak için bugün mutlaka Kaya Balık'a uğrayın...!''