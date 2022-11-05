TAZE BALIKLAR KAYA BALIK REYONLARINDA
Kaya Balık'ın leziz deniz mahsülleri ilk günkü tazeliğiyle ve yüksek kaliteli sunumuyla tezgahlarda yerini aldı.
Üstün ürün kalitesiyle de Isparta'daki balıkseverlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor.
Kaya Balık müşterilerine diğerlerinden öne çıkmasına yardımcı olan dört önemli standart sunuyor.
''Vizyonumuz budur. Biz iddialıyız. Yenilikçiyiz. Kaynaklara, deneyime sahibiz ve size hizmet etmek istiyoruz!''
Başka bir yerde balık aramayı!
Kaya Balık, Isparta'daki EN İYİ Taze Balık pazarlarından biri olarak kabul edilmektedir.
''Perakende satış tezgahlarındaki inanılmaz taze balık çeşitlerine göz atmak için bugün mutlaka Kaya Balık'a uğrayın...!''
Kaya Balık: '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''
Adres: Davraz mahallesi Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
WhatsApp: 0 530 072 21 80
Telefon : 0246 220 20 70
Kaya Balık'ın leziz deniz mahsülleri ilk günkü tazeliğiyle ve yüksek kaliteli sunumuyla tezgahlarda yerini aldı.
Üstün ürün kalitesiyle de Isparta'daki balıkseverlerin beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor.
Kaya Balık müşterilerine diğerlerinden öne çıkmasına yardımcı olan dört önemli standart sunuyor.
- Kalite
- Dürüstlük
- Değer
- Hizmet
''Vizyonumuz budur. Biz iddialıyız. Yenilikçiyiz. Kaynaklara, deneyime sahibiz ve size hizmet etmek istiyoruz!''
Başka bir yerde balık aramayı!
Kaya Balık, Isparta'daki EN İYİ Taze Balık pazarlarından biri olarak kabul edilmektedir.
''Perakende satış tezgahlarındaki inanılmaz taze balık çeşitlerine göz atmak için bugün mutlaka Kaya Balık'a uğrayın...!''
Kaya Balık: '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''
Adres: Davraz mahallesi Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
WhatsApp: 0 530 072 21 80
Telefon : 0246 220 20 70