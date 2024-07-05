ÖTV Zammı Alkol ve Sigaraya Yansıdı

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sigara ve alkollü içeceklere gelen ÖTV zammı, fiyat etiketlerinde kendini göstermeye başladı. Sigara fiyatlarındaki artışın ardından alkollü içecekler de zamlardan nasibini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan üretici enflasyonu verileri doğrultusunda, altı aylık enflasyon oranı olan %19,49 Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yansıtıldı. Bu artışla birlikte, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 TL ÖTV zammı yapıldı.

İlk Zam Süryani Şaraplarına

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Süryani şaraplarına gelen zammı duyurdu. Dündar, "Zam yağmuru başladı." ifadelerini kullanarak, grubun en pahalı şarabının 2.125 TL, en ucuzunun ise 275 TL olduğunu belirtti.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 70'lik rakıda ÖTV tutarının 334,72 TL'den 399,96 TL'ye, KDV tutarının ise 116,50 TL'den 142,21 TL'ye yükseldiğini ve toplam verginin 451,22 TL'den 542,17 TL'ye çıktığını hesapladı. Bingöl, 70'lik rakının fiyatının 853 TL'ye kadar yükseldiğini açıkladı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da sosyal medya hesabından bu hesaplamayı alıntılayarak, "70'lik rakıya 78 TL zam demek oluyor. Muhtemelen firma zammı ile birlikte 90-100 lira zam geçişi olur." şeklinde açıklama yaptı.

GİB’den ÖTV Güncellemesi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt içi üretici fiyat endeksine bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ÖTV tutarlarının güncellendiğini duyurdu. Altı aylık üretici enflasyonunun %19,49 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, bir paket sigarada 6,49 TL zamla 33,3 TL’den 39,5 TL’ye, birada 1,51 TL zamla 7,78 TL’den 8,29 TL’ye, şarapta 7,45 TL zamla 38,24 TL’den 45,69 TL’ye, yüksek alkollü içkilerde ise her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 TL zamla 12,69 TL’ye yükseldiği açıklandı. Bu tutarlara %20 KDV eklendiğinde bir paket sigaradaki zam miktarı 7,79 TL oldu.

Güncellenen maktu ÖTV tutarlarının, her yıl 3 Ocak ve 3 Temmuz'da TÜİK verilerinin ilan edilmesinden kısa süre sonra GİB internet sitesinde yayınlandığı belirtildi. Bu çerçevede, 2024'ün ilk altı aylık döneminde yurt içi üretici fiyat artışının %19,49 olarak gerçekleşmesiyle, Ocak 2024'ten itibaren petrol ürünleri, alkollü içecekler ve tütün mamullerine %19,49 oranında ÖTV artışı yapıldı.