Araç Sahipleri Dikkat: Otogaz Fiyatlarına Zam Geliyor

Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde, Otogaz grubunda 1,31 TL fiyat artışı bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte, vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip etmektedirler.

Ancak, 4 Eylül 2023 tarihinde benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmamaktadır.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,92 lira seviyelerinde bulunurken, benzinin litresi ortalama olarak 36,83 lira olarak satışa sunulmaktadır.

Otogaz kullanıcıları için ise, gece yarısından sonra geçerli olacak olan 1,31 TL'lik fiyat artışı dikkat çekmektedir. Otogaz fiyatlarındaki bu değişiklikler, araç sahipleri için yakıt maliyetlerini etkileyebilir.