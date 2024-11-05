İda Butik: Otantik ve Etnik Giyimde Isparta'nın Vazgeçilmezi!

Isparta'nın özgün moda adresi İda Butik, otantik ve etnik tarzı seven kadınlar için özel olarak tasarlanmış giysi ve aksesuar seçenekleriyle dikkat çekiyor. Özel bitkisel pamuklu organik kumaşlardan üretilen şık ve rahat ürünler, doğallığı ve benzersizliği bir arada sunuyor.

İda Butik’te her mevsime uygun, rengarenk ve dikkat çekici etnik desenli giysiler, şalvarlar, elbiseler, etekler, bluzlar, şallar, fularlar ve çantalar gibi geniş ürün yelpazesi modaseverlerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca, kombinlerinizi tamamlayacak şapka ve aksesuar çeşitleri de butikte sizleri bekliyor.

Klasik giyimin ötesine geçmek ve tarzınıza özgün bir dokunuş katmak isteyen kadınlar için İda Butik, Isparta'da vazgeçilmez bir alışveriş noktası. Doğal kumaşlardan üretilmiş ve her biri titizlikle seçilmiş ürünler, hem konforu hem de şıklığı bir arada sunuyor.

Adres: Yayla Mahallesi, 112. Cadde No: 44/3, Isparta.



İda Butik mağazasında bulunan koleksiyonlardan kareler...















































































































































