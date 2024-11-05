Milli Sporcu Fatmagül Çevik’e Isparta’da Coşkulu Karşılama

Polonya’da düzenlenen Gençler Avrupa Halter Şampiyonası’nda Avrupa ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza atan Isparta Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Fatmagül Çevik, memleketi Isparta’da coşkuyla karşılandı. Antalya Havalimanı’na iniş yapan Fatmagül Çevik, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Çapan ve ailesi tarafından karşılanarak Isparta’ya getirildi.

Davraz Mahallesi’nde, başarılı sporcunun onuruna düzenlenen karşılama töreninde, mahalle sakinleri ve sevenleri büyük bir coşku ile toplandı. Isparta Mehteran-ı Şehri Gül ekibinin marşları eşliğinde karşılanan Çevik, tezahüratlar ve alkışlar arasında evine kadar yürüdü.

Fatmagül Çevik, evinde yapılan törende, ailesine, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü’ye, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e, milli takım antrenörlerine, hocası Ferit Şen’e ve tüm Isparta halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Şampiyona boyunca üstün performans sergileyen milli sporcu, koparmada altın madalyayı küçük bir farkla kaçırsa da gümüş madalyayı kazanarak ülkesine ve Isparta’ya gurur yaşattı.