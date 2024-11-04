Başkan Başdeğirmen’den Ispartalılara Su Tasarrufu Çağrısı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, son dönemde yaşanan yağış yetersizliği ve olası kuraklık tehlikesine dikkat çekerek vatandaşlara su tasarrufu yapmaları için çağrıda bulundu. Türkiye genelinde yaşanan yağış azlığının Isparta’da da ciddi bir sorun haline geldiğini belirten Başkan Başdeğirmen, içme suyu ve tarımsal sulama kaynaklarının giderek azaldığını ifade etti.

Başkan Başdeğirmen, su kaynaklarının korunması ve mevcut suyun daha etkin kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, bu önemli sorunun üstesinden ancak birlikte hareket ederek gelinebileceğini söyledi. Vatandaşların su tüketiminde dikkatli ve duyarlı olmalarının büyük önem taşıdığını belirten Başdeğirmen, suyun her damlasının değerli olduğunu hatırlattı.

Başkan Başdeğirmen, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Kıymetli hemşehrilerim, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle her geçen yıl daha az yağmur ve kar alıyoruz. Bu durum Eğirdir Gölü ve Darıderesi Barajı gibi önemli su kaynaklarımızı kritik seviyelere çekiyor. Bu zorlu süreçte yaşam alanlarımız ve geleceğimiz için her damlanın değerini bilmek zorundayız.

Gelecek nesillere temiz su bırakabilmemiz için sizlerin desteği hayati önem taşıyor. Siz duyarlı hemşehrilerimizin su tasarrufuna özen göstermesi, suyu dikkatli kullanması, yaşam alanlarımızı ve kaynaklarımızı korumada daha hassas olması, hepimiz için çok değerli. Birlikte, sürdürülebilir bir gelecek için her damlayı koruyalım. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum.”

Başkan Başdeğirmen, konuşmasında su tasarrufu için bireysel önlemlerin yanı sıra toplumun genelinde bilinç oluşturulması gerektiğini de ifade ederek, sürdürülebilir bir gelecek için su kaynaklarının korunmasının önemini vurguladı.