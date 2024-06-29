Ehliyet Sahipleri Dikkat! Elini Çabuk Tutmayanlar Binlerce Lira Ceza Ödeyecek

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Eski tip ehliyet sahiplerinin yenileme işlemlerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapmamaları durumunda, binlerce lira para cezasıyla karşılaşabilecekleri hatırlatıldı.

Yenileme İçin Kritik Dönem

Eski tip ehliyetlerini yenilemek için birçok sürücü harekete geçti, ancak hala başvuru yapmayanların olduğu belirlendi. Süresi dolacak olan eski tip ehliyetler için kritik bir dönem olduğu belirtilirken, 7 milyon sürücünün yenileme işlemlerini tamamlamadığı ortaya çıktı.

Nüfus Müdürlüklerinde Yoğunluk Yaşanacak

Henüz başvurusunu gerçekleştirmeyen 7 milyon sürücü olduğu verilerle ortaya kondu. Bu da yenileme için randevu sisteminde yığılmaların yaşanacağı anlamına geliyor. Bu sebeple sürücülerin ellerini çabuk tutmaları ve yeni ehliyet için harekete geçmeleri gerekiyor. Son 4 ay kala yaşanacak yoğunluğa kalmamak önem arz ediyor. Yoğunluk sebebiyle birçok kişinin işlemlerinin 2025 yılına sarkabileceği öngörülüyor.

2024 sonuna kadar 15 TL olarak belirlenen ehliyet yenileme ücreti, 1 Ocak 2025'ten sonra 5 bin liraya kadar artış gösterecek.

Cezalar

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası: 12.978 TL

Ehliyetine el konulan bir kişinin araç kullanması: 12.978 TL

Ehliyeti iptal edilen bir kişinin araç kullanması: 12.978 TL

Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmanın cezası: 6.440 TL

Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmanın cezası: 2.610 TL

Yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmanın cezası: 2.610 TL

Yenileme İşlemi İçin Gerekli Belgeler

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin belgeleriyle başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. İşte istenen ehliyet yenileme belgeleri:

13 TL değerli kağıt ücreti ve 2 TL vakıf payının yatırıldığına dair belge

Yetkili sağlık kurumlarından alınmış yeni sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Adres kayıt bilgileri

Yeni ehliyet başvuruları randevu sistemi ile gerçekleştiriliyor. Randevu almak için Alo 199'u arayabilir, mobil uygulamayı kullanabilir veya "nvi.gov.tr" adresine girebilirsiniz. Randevu saatinizde gerekli belgelerle en yakın nüfus müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Hazırlanan ehliyetler adresinize gönderilecek veya PTT şubelerinden teslim alınabilecek. Eski ehliyetinizi yenilemezseniz, sürücü belgeniz geçersiz sayılacak ve cezai işlem uygulanacak.