Hisseli Tapu Sahiplerine Kritik Uyarı: Önalım Hakkı Kaldırılabilir

Türkiye'de tapu sisteminde, mülkiyeti tek kişiye ait olan müstakil tapuların yanı sıra, birden fazla kişiye ait olan hisseli tapular da bulunmaktadır. Hisseli tapuların yönetimi, özel kurallara bağlıdır ve bu kurallar, tapu sahiplerinin haklarını doğrudan etkileyebilir.

Hisseli tapular iki ana türde değerlendirilir:

Elbirliği Mülkiyeti: Bu tür tapularda, tüm hak sahipleri mülkiyet üzerinde eşit söz hakkına sahiptir. Miras yoluyla devredilen gayrimenkuller genellikle bu şekilde mülkiyete sahiptir.

Paylı Mülkiyet: Elbirliği mülkiyeti, paylı mülkiyete dönüştürülebilir. Bu durumda, her ortağın gayrimenkulün belirli bir kısmında hak sahibi olduğu belirtilir. Ancak bu, müstakil tapuya dönüşüm değil, yalnızca kullanım haklarının düzenlenmesidir.

Önemli bir detay, hisseli tapuların satışında diğer ortakların önalım hakkının bulunmasıdır. Yani, bir hisse satılmak istendiğinde, diğer hissedarlar öncelikli olarak satın alabilirler. Ancak, bu durum icradan yapılan satışlarda geçerli değildir.

İcradan Yapılan Satışlarda Önalım Hakkı Ortadan Kalkıyor

İcralık borç nedeniyle yapılan satışlarda, diğer hissedarların önalım hakkı ortadan kalkar ve üçüncü kişiler hisse payını satın alabilir. Bu durum, yeni ortakların gayrimenkulü satın almak istemesi ve bazı yasal haklara sahip olabilmesiyle sonuçlanabilir.

Hisseli tapu sahiplerinin, icralık borçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve borçların tapuya şerh olarak düşürülüp düşürülmediğini gözden geçirmeleri, gayrimenkulün güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşır.