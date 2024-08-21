Emeklilere Çok Önemli Uyarı:

Emeklilere Önemli Uyarı: Promosyon İçin Beyanname Zorunluluğu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler için önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Artık, bankalardan promosyon ödemesi almak isteyen tüm emeklilerin, beyanname vermesi zorunlu hale geldi. Beyanname vermeyen emeklilere promosyon ödemesi yapılmayacak.

SGK’nın açıkladığına göre, kamu bankalarındaki promosyon ödemeleri 8 bin ila 12 bin lira arasında değişecek. Bu düzenleme, Türkiye genelindeki 12,7 milyon emekliyi kapsıyor ve ödemeler bankalar aracılığıyla yapılacak.

Ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişi de, kamu bankalarına başvurmaları durumunda 5 bin lira tutarında promosyon alabilecek. Promosyonlardan yararlanmak için emekliler ve hak sahiplerinin bankalara başvuru yapmaları gerekiyor.

SGK, promosyon tutarlarının asgari olduğunu ve bankaların bu miktarları kendi politikalarına göre artırabileceğini belirtti. Diğer bankalarla ilgili detaylar ise daha sonra paylaşılacak.

Emeklilerin, maaşlarını aldıkları kamu bankalarından zamlı promosyonlardan yararlanabilmeleri için banka şubelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca, banka değişikliği yapmayı planlayan emekliler, bu işlemi e-Devlet üzerinden sözleşme bitiminde gerçekleştirebilir ve yeni bankayı maaş ödemesinden 10 gün önce seçmelidir.