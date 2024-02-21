6,667 TL İşe Başlama Yardımı: Fırsatı Kaçırma!

İşe Başlama Yardımı: Başvuran Herkese 6,667 TL Ödeme!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan İşe Başlama Yardımı programı, işsiz kalmış ve iş görüşmelerine devam eden ancak henüz işe başlamamış vatandaşlara destek oluyor. Bu destek kapsamında başvuran herkese bir defaya mahsus olmak üzere 6,667 TL ödeme yapılmaktadır.

İşe başlama yardımından faydalanmak için sadece kimlik bilgilerinizin yanınızda olması yeterlidir. Bu yardımı almak için PTT bürolarına giderek kimlik bilgilerinizle başvuruda bulunabilir veya başvuru sırasında vereceğiniz Ziraat Bankası hesap numaranıza ödemenizi alabilirsiniz.

İşe başlama yardımı için yaş sınırlaması bulunmamaktadır. 18-55 yaş aralığında başvuru yapan herkes bu destekten faydalanabilir. Yardım ödemeleri başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde gerçekleştirilir ve işsiz vatandaşlar, işe başlayana kadar maddi destekle rahatlatılır. Bu ödemeler, işsiz vatandaşların iş bulma sürecinde yol masraflarını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. İşe Başlama Yardımı, her yıl asgari ücretin üçte biri oranında ödenir.

İşe Başlama Yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından çalışabilir olarak değerlendirilen ve İŞKUR'a bildirilen sosyal güvenceli bir işe yerleşen kişilere sunulmaktadır.