"Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Üniversite İşbirliği: İhracatı Destekleme Ofisi Uzmanları Sahada"

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Süleyman Demirel Üniversitesi iş birliğinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisi ve İhracatı Destekleme Ofisi uzmanları, yerinde ücretsiz danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla sahaya iniyor. ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ve Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Serdal Terzi'nin liderlik ettiği toplantıda, işbirliği protokolü ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Başkan Metin Çelik, protokol kapsamında üye firmalara dış ticaret süreçleri konusunda önemli destek sağlanacağını belirtirken, bu iş birliğinin bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağını vurguladı. Üye firmaların uluslararası pazarlarda daha etkin ve rekabetçi olmalarını amaçlayan bu iş birliğinin, iş dünyasının büyümesi ve sürdürülebilirliği için önemli olduğunu ifade etti.

Ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak olan İhracatı Destekleme Ofisi uzmanları ve Teknoloji Transfer Ofisi ekibi, iş dünyasının dış ticaret konusundaki yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Başkan Çelik, bu çalışmalar neticesinde Isparta'nın ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, iş adamlarının desteğinin önemine vurgu yaptı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Serdal Terzi ise Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla ilimizdeki girişimci sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle ilgili genel sunumların yanı sıra birebir özel hizmetler de sunmayı planladıklarını belirtti. Başkan Çelik'e ve ITSO yönetimine teşekkür ederek, iş birliğinin artarak devam etmesini umduklarını ifade etti.

Toplantıda, yapılacak olan çalışmalar üzerine istişarelerde bulunularak, iş dünyasına yönelik sağlanacak destekler ve eğitim programları ele alındı.