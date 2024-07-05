Haydi Isparta, Milli Heyecanı Birlikte Yaşayalım

Isparta Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Türkiye-Hollanda çeyrek final maçı için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na dev ekran kuracak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm vatandaşları Türkiye-Hollanda maçını izlemeye davet etti.

Milli Takımımız Çeyrek Finalde

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı 2-1’lik skorla yenen A Milli Takımımız, çeyrek final maçına çıkıyor. 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’da oynanacak Türkiye-Hollanda maçı için Isparta Belediyesi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na dev ekran kuracak. Önceki maçlarda olduğu gibi milli heyecan hep birlikte yaşanacak.

Başkan Başdeğirmen’den Davet

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, A Milli Takımımızın Hollanda karşısındaki karşılaşmasının birlikte izlenilmesi için tüm Isparta halkını 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na davet etti. Başkan Başdeğirmen, “A Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı maçı izlemek için hemşehrilerimizi 6 Temmuz Cumartesi günü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na davet ediyorum” dedi.

Haydi Isparta, milli heyecanı hep birlikte yaşayalım!