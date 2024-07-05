Bakkallarımızın Işıklarını Söndürmeyelim!

Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan Aydın, son sigara zamlarından sonra bakkal esnafının yine mağdur olduğunu ifade etti. Zam geçişinde bakkalların hedef gösterilmesinin doğru olmadığını belirten Başkan Aydın, “Hükümet yetkililerinden ve milletvekillerinden istediğimiz mahallemizde yanan bakkallarımızın ışıklarını söndürmeyelim” dedi.

Sigaraya Gelen Zamlar Bakkalları Mağdur Ediyor

Sigaralara gelen zamlara hem bakkallar hem de tiryakiler tepki gösteriyor. Her zam geçişinde özellikle bakkal ve market işletmecileri hedef gösteriliyor. Bu durum, küçük esnafın işlerini daha da zorlaştırıyor.

Kar Oranlarında %2-3 Oranında Artış Talebi

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan Aydın, sigaraya gelen peş peşe zamlardan en çok etkilenen grubun bakkallar olduğunu vurguladı. Toplumda, sigaraya zam geldiğinde bakkalların sigarayı raf altı yaparak daha çok kazandığı yönünde yanlış bir bakış açısı olduğunu belirten Aydın, “Bu konuda şikayetlere konu oluyoruz. Bakkal açısından bakıldığında, sigaraya zam geldiğinde elinde bulundurabildiği 7 ya da 8 paket sigaranın kazancına bakar durumda kalmıştır. Yetkililerden istediğimiz, devletin gelirinin sigara ve alkol ÖTV’lerinden aldığı ücretler olduğuna göre, bu ürünleri tüketiciyle buluşturan bakkallarımızın da sigaraya her zam gelişinde kar oranlarında çok değil %2-3 oranında kar vermeleridir” dedi.

Konu Bakan Ömer Bolat’a Anlatıldı Ancak…

Sigara firmalarının kredi kartı alışverişinde komisyon kestiğini ve burada esnafların büyük mağduriyet yaşadığını Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a anlattıklarını ifade eden Başkan Sinan Aydın, “Ankara’da, yaklaşık 2 ay önce Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanımız Bendevi Palandöken tarafından organize edilen toplantıya, Türkiye’deki Bakkallar ve Bayiler Odaları Başkanları ile Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat katılım sağlamış ve bu konu orada da gündeme gelmiştir. Sigara firmasının yaptığı kredi kartı alışverişinde % 2 komisyon aldığını söylememize rağmen, aradan geçen sürede hiçbir gelişme yaşanmamıştır. Hükümet yetkililerinden ve milletvekillerinden istediğimiz mahallemizde yanan bakkallarımızın ışıklarını söndürmeyelim” dedi.