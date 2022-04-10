METEOROLOJİK UYARI

( HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK. ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT! )

Başlama Zamanı : 11.04.2022 02:00 TSİ

Bitiş Zamanı : 15.04.2022 09:00 TSİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.04.2022 Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle bölgemizin iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5-10 derece) azalması bekleniyor.

Sıcaklıkların azalması ile birlikte Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur genelinde hafif zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Cuma günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

