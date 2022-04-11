AŞİYAN GEMİ RESTAURANT'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ
İftar Sofralarını Lezzetlendiren Ramazan Ayı’na Özel Seçmeli Menüler...
Her sene olduğu gibi Aşiyan Gemi Restaurant 11 ayın sultanı Ramazan Ayı geleneksel menüleriyleriyle sahura kadar hizmetinizde.
Lokasyonu, hizmet kalitesi, lezzete olan tutkusu ve otantik manzarası ile Isparta'nın yeme-içme sahnesinde öne çıkan Aşiyan Gemi, bereketin ve paylaşma duygusunun yüksek olduğu Ramazan’a özel hazırladığı menüsü ile iftar sofralarına eşlik ediyor. Geleneksel Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini özgün yorumları ile iftar sofralarına taşıyan başarılı ustalar, deneyimli mutfak ekibi, Ramazan ayının ruhunu iftar sofralarına yansıtıyor.
Çorbalar: Mercimek, Ezogelin, Yayla
Izgaralar: Aşiyan Köfte, Urfa Kebap, Adana Kebap, Tavuk Şiş
İftar Tabağı: Hurma, Kayısı, Zeytin
Salata, İçecek, Su, Tatlı, Çay
-İletişim
Aşiyan Gemi Restaurant
Kurtuluş Mahallesi- (Çayboyu Mevkii)
122 Cadde, No: 46/ ISPARTA
Rezervasyon Telefon:
(0246) 218 29 71
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