AŞİYAN GEMİ RESTAURANT'TAN GELENEKSEL İFTAR MENÜSÜ

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(0246) 218 29 71

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İftar Sofralarını Lezzetlendiren Ramazan Ayı’na Özel Seçmeli Menüler...Lokasyonu, hizmet kalitesi, lezzete olan tutkusu ve otantik manzarası ile Isparta'nın yeme-içme sahnesinde öne çıkan Aşiyan Gemi, bereketin ve paylaşma duygusunun yüksek olduğu Ramazan’a özel hazırladığı menüsü ile iftar sofralarına eşlik ediyor. Geleneksel Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini özgün yorumları ile iftar sofralarına taşıyan başarılı ustalar, deneyimli mutfak ekibi, Ramazan ayının ruhunu iftar sofralarına yansıtıyor.