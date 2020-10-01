Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi

Cumhurbaşkanımızın ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve üretiminin arttırılması yönelik talimatları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık alanında birçok proje yürütülmektedir.Bu projelerden biri olan "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" İlimizde 3 alt proje olarak uygulanmaktadır. Uygulanan her bir projede 6300 hayvanda ıslah çalışması yapılarak, bölge hayvancılığına damızlık gen kaynağı oluşturulması amaçlanmıştır. Projeden elde edilen dişi ve erkek materyaller İlimizdeki ve bölge illerindeki yetiştiricilerin damızlık ihtiyacını karşılamaktadır.Isparta'da yürütülmekte olan "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamındaki alt projelerden biri olan "Kıl Keçisinin Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi" 2011 yılından beri 30 küçükbaş yetiştiricimizin 6.300 baş anaç hayvanında uygulanmaktadır.Bu proje kapsamında yetiştiricilerimize 2.686.455 TL destek ödemesi yapılmış ve proje çalışmaları neticesinde hayvanlarımızın süt verimi, döl verimi ve ikiz doğum oranında artış sağlanmıştır.Projede yer alan Isparta Merkez Büyükhacılar Köyündeki Ali Ayaz'ın işletmesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından ziyaret edilerek işletmede yapılan güncelleme ve süt ölçüm çalışmaları yerinde incelenmiştir.Eyup ADIGUZEL İl Müdürü