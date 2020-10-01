CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı,



"DOST DEĞİL, KARDEŞ! CAN AZERBAYCAN"

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu.İl başkanı Halıcı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Başkan Halıcı, "Azerbaycan devletimizin kardeş milletimizin yanındayız. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost değil, kardeş! Can Azerbaycan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğunun altını bir kez daha kuvvetle çiziyoruz" dedi.ISPARTA CHP