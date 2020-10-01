2020 Sezonu “Isparta Gülyağı” Coğrafi İşaret Denetimi Tamamlanan Üyelere Belgeleri Verildi

Borsamız tarafından Türk Marka ve Patent Kurumuna yapılan başvuru sonucunda ‘’Isparta Gülyağı’’ tescillenerek koruma altına alınmıştı. İlimizde üretilen gülyağının markalaşmasını sağlamak ve kalitesini korumak amacıyla 2018 yılında başlatılan çalışmalar başarı ile sonuçlanmıştı.“Isparta Gülyağı” Coğrafi İşaret logosunu kullanmaya hak kazanan firmalar her yıl denetime tabi tutularak belgeleri yenilenmektedir.2020 sezonu gül hasadından elde ettiği Gülyağı’nın kalitesini tescilletmek ve markalaşmaya katkı sağlamak için başvuruda bulunan Sincer Gülyağı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koz.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. ve S.S.Gül-Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği-Gülbirlik yapılan incelemeler ve denetlemeler sonrası Coğrafi İşaret logosunu kullanmaya hak kazanmıştır.Bu kapsamda Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, 2020 sezonundaki üretimleri için ‘Isparta Gülyağı’ Coğrafi İşaret Logosunu kullanmaya hak kazanan firmalara belgelerini takdim etti.