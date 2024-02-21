Haksızlığa Son: Miras Paylaşımında Yeni İmkanlar Kardeşlere Adalet Sağlıyor!

"GİZLİ FIRSAT: MİRAS PAYLAŞIMINDA HAKKINI ALAMAYAN KARDEŞLER İÇİN YENİ İMKANLAR!"

Miras paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçmek ve hakkını alamayan kardeşlere yeni bir fırsat sunmak için önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle erkek kardeşler arasındaki pay bölüşümünde sıkça yaşanan haksızlıkları engellemek adına miras paylaşımında yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Miras paylaşımı sürecinde, özellikle bir kardeşin duygusal etkilerle bir taşınmazı kendi üzerine alması gibi durumlar sıkça karşılaşılır. Ancak, yeni düzenlemeler sayesinde bu tür durumlarda hakkını alamayan kardeşlere bir çıkış yolu doğuyor.

ZAMAN AŞIMI OLMADAN HAKKINI AL!

Miras paylaşımında önemli bir adım atan hukuki düzenlemeler, eğer bir kardeşiniz, anne ve babanın hayatta iken üzerine bir taşınmazı devretmişse ve bu devir hukuka aykırı ise, vefat sonrasında miras hakkınızı geri almanın mümkün olduğunu gösteriyor. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tapu iptal davası açarak zaman aşımı olmaksızın hakkınızı savunabilirsiniz.

HİSSE PAYLAŞIMINDA KOLAYLIK

Hisseli tapular için getirilen yeni düzenleme sayesinde, mirasın kardeşler arasında paylaştırılması artık noter onayına gerek duymuyor. Hisseli tapu alımında, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmalı, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir. Böylece, miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapmak yeterli olacaktır.

TAPU İPTAL DAVASI: HAKKINIZI SAVUNUN!

Tapu iptal davası, usule aykırı düzenlenen tapu kaydının, hukuka uygun hale getirilmesi için açılan bir davadır. Eğer miras paylaşımında hakkınız gasp edildiyse, taşınmazın bulunduğu yerin Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tapu iptal davası açarak hakkınızı savunabilirsiniz. Dilekçenizin eksiksiz ve kusursuz olması önemlidir, bu sayede miras hakkınızın geri alınması için etkili bir adım atabilirsiniz.