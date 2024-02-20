TRAFFIC LOUNGE KUAFÖR: STİLİNİZİ VE GÜZELLİĞİNİZE YEPYENİ BİR NÜANS KATIN!

Isparta'nın merkezindeki Traffic Lounge, sıradanlığın ötesinde bir yaşam deneyimi sunarak unutulmaz anılarınıza renk katıyor. Burası, özel atmosferi ve enerjisiyle kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor.

Deneyim Alanları: Vücut geliştirme, plates, TRX ve fonksiyonel egzersizler... Özel olarak tasarlanmış fitness alanlarımızda, alanında uzman eğitmenler eşliğinde kendinizi keşfedin.

Güzellik ve Tarz: Traffic Lounge, şimdi kuaför bölümü ile güzellik hizmetlerine yeni bir soluk getiriyor! Saç kesimi, renk değişimi, manikür, pedikür ve protez tırnak uygulamalarıyla tarzınıza özen gösterin.

Geniş ve Ferah Ortam: Mekanımız, geniş yapısıyla aktivitelerinizi özgürce gerçekleştirmeniz için ideal. Her detay özenle tasarlandı, konfor ve keyfin doruklarına ulaşın.

Traffic Lounge, eğlence, sağlık, güzellik, spor giyim ve benzersiz deneyimi bir araya getirerek Isparta'nın öncü yaşam merkezi olma yolunda ilerliyor.

Adres: Gazikemal Mah, 1311. Sk. No:13

Rezervasyon & İletişim: 0501 372 32 32

Sıradanlıktan uzaklaşın, Traffic Lounge'da her şey bir arada! Sizi özel kılan yaşam tarzınıza davet ediyoruz.







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