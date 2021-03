TÜRKER ET TAZE,SAĞLIKLI AĞZINIZA LAYIK LOKUM GİBİ ETLER SUNAR

''Kelle, paça, Dana ve Kuzu Kokoreç, işkembe ve diğer sakatat çeşitleri bulunmaktadır''

TÜRKER ET''UYGUN FİYAT, BOL ÇEŞİT''

: Bilim Tıp Merkezi karşısı

Türker Et Kasap kendi yetiştirdiği hayvanlardan elde ettiği, Dana Etleri. Kuzu Etleri. Koyun Etleri Piliç Ürünleri. ve Sakatat çeşitleriyle sağlığı, lezzeti ön planda tutarak sizlere enfes bir damak tadı sunuyor.Mangallık,Haşlamalık,Pirzolalık,Köftelik etler,kendi üretmiş olduğu sucuk ve fermente sucuk çeşitleri ayrıca özel olarak hazırlanmış köfte ve pirzola çeşitleri bunun yanı sıra mangal malzemeleri uygun fiyatlı olarak'ta...Bunlara ilaveten firmada, gerçek köy tereyağı,peynir,turşu çeşitleri,ev makarnası,mantı ve yöresel lezzetler bulunuyor.Taze helal kesim yerli besi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen etler burada türlerine göre ayrılıp işleniyor.Türker Et her zaman en tazesini ve lezzetlisini sizlere sunuyor!