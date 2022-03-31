Yalvaç Belediyesi Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kapsamlı bahar temizliği çalışmalarına başladı. Her yıl bahar aylarında yapılan temizlik faaliyetleri bu yıl uzun süren kış mevsiminin ardından İtfaiye, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlükleri tarafından başlatıldı.Yalvaç İtfaiyesi şehir merkezindeki cadde ve kaldırımları yıkayarak temizliyor. Yol ve kaldırım temizleme çalışmalarının ardından her yıl olduğu gibi çocuk parkları da köpüklü sularla yıkanarak dezenfekte edilecek. Temizlik işleri birimleri vakumlu araçlar ve tam kadro personel ile temizlik çalışmalarını başlatırken, Fen İşleri Müdürlüğümüz de ağır kış şartlarının getirdiği tahribatları tamir ediyor. Kapsamlı bahar temizliği çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanarak Yalvaç Yaza hazır hale gelecek.