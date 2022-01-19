İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
11.01.2022 günü Antalya ilinden Isparta iline eşinin yanık tedavisi ve kan bulmak için gelen O.Ş. sosyal medya aracılığıyla iletişim bilgilerini paylaşarak yardım talebinde bulunmuştur.
Mağdur O.Ş.’nin yardım talebinde bulunduğunu gören dolandırıcı S.Ü, mağdur şahısla sosyal medya aracılığı ile iletişim kurmuş kendisini Norveçli doktor olarak tanıtarak kan ve yanık kremi temin edeceğini söyleyip güvenini kazanmış, mağdur O.Ş. şüpheli şahısla Isparta SDÜ Tıp Fakültesinde görüşmeye karar verip 11.01.2022 günü Isparta da buluşmuşlardır.
Şüpheli şahıs mağdur şahsa kan ve yanık kremlerinin imalatının yurt dışında olduğunu, ülkeye getirmesinin maliyetli olduğunu belirterek paranın hemen verilmesi gerektiğini söylemiş, mağdur şahsın üzerinde bulunan 25.000 TL nakit parayı almış, bu paranın yetmeyeceğini söyleyerek Antalya da bulunan ikametinden 75.000 TL değerinde altını alarak Isparta ilinde bozdurmuş, toplamda 100.000 TL civarında olan parayı şüpheli şahıs kendi hesabına havale etmiş, daha sonra mağdur şahıstan ayrılarak izini kaybettirmiştir.
Bankanın mağdur şahsı arayarak hesabından yüklü miktarda paranın havale edildiğini öğrenen O.Ş. dolandırıldığını anlamış, daha sonra emniyete konuyu aktararak müracaatta bulunmuş, yapılan tahkikat sonrasında mağdur şahıs ile şüpheli şahsın beraber Isparta ilinde gittiği yerler, yaptığı işlemler araştırılmış, titizlikle 16 ayrı kamera, 141 saatlik inceleme yapılmış, şüpheli şahsın çeşitli illerde bulunduğu tespit edilmiş, şüpheli şahsın bulunduğu iller ile de irtibata geçilerek yapılan koordineli çalışmalar sonucunda olaydan 62 saat sonra16.01.2022 günü nitelikli dolandırıcı şüphelisi S.Ü. Isparta da yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Ayrıca şüpheli nitelikli dolandırıcı S.Ü.’nün 16 ilimizden 25 ayrı dosyanın firarisi olduğu anlaşılmıştır.
Şüpheli şahıs çıkarıldığı Adli Makamlarca Tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi Hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.