11.01.2022 günü Antalya ilinden Isparta iline eşinin yanık tedavisi ve kan bulmak için gelen O.Ş. sosyal medya aracılığıyla iletişim bilgilerini paylaşarak yardım talebinde bulunmuştur.Mağdur O.Ş.’nin yardım talebinde bulunduğunu gören dolandırıcı S.Ü, mağdur şahısla sosyal medya aracılığı ile iletişim kurmuş kendisini Norveçli doktor olarak tanıtarak kan ve yanık kremi temin edeceğini söyleyip güvenini kazanmış, mağdur O.Ş. şüpheli şahısla Isparta SDÜ Tıp Fakültesinde görüşmeye karar verip 11.01.2022 günü Isparta da buluşmuşlardır.Şüpheli şahıs mağdur şahsa kan ve yanık kremlerinin imalatının yurt dışında olduğunu, ülkeye getirmesinin maliyetli olduğunu belirterek paranın hemen verilmesi gerektiğini söylemiş, mağdur şahsın üzerinde bulunan 25.000 TL nakit parayı almış, bu paranın yetmeyeceğini söyleyerek Antalya da bulunan ikametinden 75.000 TL değerinde altını alarak Isparta ilinde bozdurmuşcivarında olan parayı şüpheli şahıs kendi hesabına havale etmiş, daha sonra mağdur şahıstan ayrılarak izini kaybettirmiştir.Bankanın mağdur şahsı arayarak hesabından yüklü miktarda paranın havale edildiğini öğrenen O.Ş. dolandırıldığını anlamış, daha sonra emniyete konuyu aktararak müracaatta bulunmuş, yapılan tahkikat sonrasında mağdur şahıs ile şüpheli şahsın beraber Isparta ilinde gittiği yerler, yaptığı işlemler araştırılmış, titizlikleyapılmış, şüpheli şahsın çeşitli illerde bulunduğu tespit edilmiş, şüpheli şahsın bulunduğu iller ile de irtibata geçilerek yapılan koordineli çalışmalar sonucundaAyrıca şüpheli nitelikli dolandırıcı S.Ü.’nünanlaşılmıştır.Şüpheli şahıs çıkarıldığı Adli MakamlarcaDeğerli vatandaşlarımızınHattına venumaralıtabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.