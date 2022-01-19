Vali Ömer Seymenoğlu, gözünü kırpmadan vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ile yurt savunmasında şehadeti göze alarak kahramanca görev yapan gazilerimizle buluştu. Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi’ni ziyaret eden Vali Seymenoğlu buluşmada şehit yakınları ve gazilerle uzun uzun sohbet etti, üyelerin talep ve önerilerini de dinleyerek iletilen talepler karşısında ilgili kurumları arayarak yetkililerden bilgi aldı.Sohbetinde şehit yakınları ve gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Vali Seymenoğlu “Sizlerle hasbihal etmek için buradayız. Burayı açarken söz vermiştik, her ayın 19’unda burada olacağız diye. Salgın sürecinde biraz ara versek de yine fırsat buldukça tedbirlerimizi alarak bir araya geliyoruz. Bu buluşmalarda birbirimize destek oluyoruz. Sizlerle sohbet etmek bile bize keyif veriyor. Sizlerin fedakarlıkları karşısında bizler ne yapsak azdır ancak bir nebze de olsa sizlerin gönlüne dokunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Hepiniz başımızın tacısınız” dedi.Salgınla mücadelenin hala devam ettiğini de belirten Vali Seymenoğlu “Salgın konusuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Maskemizi takalım, kalabalıklarda uzun süre bulunmayalım ve tatbiki aşılarımızı da tam yaptırdığımız takdirde ilk günlerdeki gibi bir tehlike yok. Aşısını yaptırmada sorun yaşayan varsa bize bilgi verdiği takdirde sağlık çalışanlarımız buraya kadar gelip aşınızı yapıyorlar. İnşallah biran önce salgının üstesinden geleceğiz” diye konuştu.Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı ise “Bize verdiğiniz sözü hiç aksatmadan, bizleri yalnız bırakmadığınız için tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Bizler de size verdiğimiz söz üzerine derneğimizi hiç boş bırakmıyoruz. Ayrıca modern binamızı bize kazandıran başta siz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Tüm illerde bu projemiz örnek gösteriliyor. Bu da bize gurur veriyor” dedi.Ziyaretin ardından Vali Seymenoğlu şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.