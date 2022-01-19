İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
11.01.2022-15.01.2022 tarihleri arasında Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 25 operasyonda, 25 şüpheli şahıs yakalanmıştır.
Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan;
- Toplamda 61,03 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,
- 3 adet uyarıcı hap,
Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağalama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılmış, 1 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmış, 3 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Ayrıca şehrimizin güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımızda çokça istifade ettiğimiz WhatsApp ve BİP tabanlı 0505 318 32 44 numaralı hattımıza YAZILI OLARAK gönderilen ihbar ve bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini bir kez daha siz değerli hemşehrilerimize duyurmak isteriz.