Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan;

11.01.2022-15.01.2022 tarihleri arasında Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılanyakalanmıştır.- Toplamda 61,03 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,- 3 adet uyarıcı hap,Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış,şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmış,şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemeceteslim edilmiştir.Ayrıca şehrimizin güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımızda çokça istifade ettiğimiz WhatsApp ve BİP tabanlınumaralı hattımıza YAZILI OLARAK gönderilen ihbar ve bildirimlerin titizlikle değerlendirildiğini bir kez daha siz değerli hemşehrilerimize duyurmak isteriz.