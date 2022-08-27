Benzine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken benzine indirim yapılacağı haberi geldi. Benzinin litre fiyatına 1,04 TL indirim bekleniyor. İndirim 30 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak.

BENZİNE İNDİRİM

GÜNCEL FİYATLAR

BRENT PETROL 100 DOLAR SEVİYESİNDE

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.Perşembe gününü 99,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamladı.Brent petrolde teknik olarak 100,50 ile 100,87 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.