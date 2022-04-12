İSTER TOPTAN İSTER PERAKENDE SATIN ALIN

VİA MARKET'E UĞRAMADAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ALMAYIN...! ÇÜNKÜ...!

TSE Belgeli

Üst Düzey Derinlemesine Temizlik

Üst Düzey Leke Çıkarma

Kalıcı Özel Koku Seçeneği

Az Miktarla Çok Temizlik

Fabrikadan Halka Direk Satış

Ev Tipi ve Endüstriyel Ürünler

1 KG'dan 30 KG'a Kadar Seçenek

Her Daim Anında Ürün Temini

Her Bütçeye Göre Uygun Fiyat !

GÖZLE GÖRÜNÜR ETKİLİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VİA MARKET'TE

Endüstriyel ve ev tipi temizlik ürünlerini ''Fabrikadan halka satış'' sloganıyla uygun fiyat ayrıcalığıyla Isparta'da sadece Via Market'te bulabilir, dilediğiniz ürünü kolayca satın alabilirsiniz. İster 1 KG'lık petlerde, ister 30 KG'lık bidonlarda alın. Hepsi kaliteli ve standartlara uygun ( TSE Belgeli ) hepsi süper ucuz!

okul, hastane, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, STK'lar, huzurevleri, oteller, apartlar, restoranlar, Fırınlar, AVM'ler, mağazalar, öğrenci yurtları, şirketler, dersaneler, apartmanlar:

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Bize uğramadan temizlik ürünü almayın...!

GENEL TEMİZLİK ÜRÜN KATEGORİLERİ

Sıvı Sabunlar, Sıvı Deterjan

Yüzey Temizleyiciler, Yüzey Parlatıcılar

Kireç ve Küf Çıkarıcılar, Porçözler

Çamaşır Suyu, Tuz Ruhu, Leke Çıkarıcılar

Cam Temizleyici ( Cam Sil ), Ahşap Temizliği İlaçları

Tuvalet-Banyo-Lavabo-Mutfak Temizlik Ürünleri

Bulaşık Deterjanları, Yumuşatıcılar

Hijyen Ürünleri, Maskeler, Kolonyalar

Temizlik Malzemeleri ve Araç Gereçleri

Çöp Poşetleri, Temizlik Bezleri, Fırçalar, Çek Paslar, Eldivenler

Peçete, Havlu Kağıtlar ve Tuvalet Kağıtları

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VİA MARKET TEMİZLİK ÜRÜNLERİ REYONLARINDAN GÖRÜNTÜLER...















































aşadığınız alanların temiz, düzenli ve hijyenik olması için var gücüyle çalışarak yanınızda olmaktan gurur duyuyor.vekağıt temizlik, deterjan, endüstriyel deterjanlar, endüstriyel kağıt grubu,Evlerinizin ve iş yerlerinizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi temizlik malzemeleridir. Her kişi ve kurum mekanlarının hijyenik şekilde temizlenmesini ister. Isparta'da Via Market, ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak kalitede üretilmiş temizlik malzemelerini sizlerle buluşturuyor. Bu grupta, çamaşır suyundan temizlik malzemelerine, tuvalet kâğıdından deterjana kadar birbirinden farklı birçok ürüne ulaşabilirsiniz..