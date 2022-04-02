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Haber: Isparta'da ​Ramazan ayı öncesi camiler temizlenip dezenfekte edildi

Haber: Isparta'da ​Ramazan ayı öncesi camiler temizlenip dezenfekte edildi
ISPARTA
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Ramazan ayı öncesi camiler temizlenip dezenfekte edildi
Isparta Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını artırdı. Camilerde detaylı temizlik yapılırken, avlu ve şadırvanlar sabunlu suyla yıkandı.
 
Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin olarak camilerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına Ramazan ayı öncesinde hız verdi. Ekipler, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için şehir merkezindeki camilerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda cami iç mekan halıları süpürülürken, camlar ve diğer alanlarda kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Temizlik çalışmalarının ardından camiler dezenfekte edildi.
Cami avluları ve şadırvanlarda da temizlik ve dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Cami avlularında bulunan banklar tek tek temizlendi, şadırvanlar sabunlu suyla yıkandı.
Temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiği camilerden biri de Terminal Camii oldu. Terminal Camii görevlisi Yusuf Çelik, Isparta Belediyesi’nin camilerde her zaman temizlik çalışması yaptığını belirterek, “Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerimizde kapsamlı bir temizlik yapılıyor. Bu temizlikle camilerimiz Ramazan ayına hazır hale geldi. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.
 
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